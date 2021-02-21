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Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт)

Артикул: 314298
  • Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 1
  • Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 2
  • Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 3
Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 1
Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 2
Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото 3
640 руб. 
810 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314298
В наличии
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БрендB.Well
Тип товараСменные насадки
Насадок в комплекте4
Типы насадоксменные
Форма основной насадкикруглая
Насадки для электрических зубных щеток для взрослых и индивидуального пользования. Высококачественная щетина DuPont эффективно чистит и деликатно удаляет зубной налет, а технология возвратно-вращательных движений B.Well PRO-810 позволяет очистить поверхность зуба со всех сторон. Эти насадки предназначены для моделей электрических зубных щеток PRO-810, MED-820, а также подходят для большинства моделей зубных щеток популярных производителей. В комплект входят 4 насадки с разноцветными кольцами – удобно для 4 пользователей.


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Самовывоз невозможен
Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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