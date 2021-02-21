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Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40

Артикул: 314270
  • Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 1
  • Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 2
  • Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 3
  • Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 4
  • Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 5
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 1
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 2
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 3
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 4
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - фото 5
4 980 руб. 
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+ 148 КэтКоинов
Артикул: 314270
В наличии
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БрендSWAN
Тип товара
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40


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Самовывоз невозможен
Роликовые коньки SWAN для Фрискейта, M1, Черный, 40 - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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