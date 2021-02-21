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Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый

Артикул: 314025
  • Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 1
  • Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 2
  • Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 3
  • Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 4
  • Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 5
Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 1
Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 2
Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 3
Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 4
Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - фото 5
5 190 руб. 
6 096 руб. 
Купить
+ 121 КэтКоинов
Артикул: 314025
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGorenje
Тип товараПылесосы
Основной цветбелый
Дополнительный цветтемно-серый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника2.2 л
Потребляемая мощность, Вт1700
Труба всасываниясоставная
Уровень шума, дБ83
Комплектациякомплект насадок
Длина сетевого шнура7 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг5,5
Размеры (ВxШxГ), см46х30,5х35
Фильтр НЕРА удаляет до 99,95% пыли из воздуха, а также задерживает пыльцу и продукты жизнедеятельности клещей, что очень важно для людей, страдающих астмой или аллергией. Всасываемый воздух проходит через фильтр НЕРА, где частицы пыли и грязи задерживаются в волокнах и там остаются. Прорезиненные колесики предотвращают повреждение деликатных напольных покрытий, например, паркета и обеспечивают постоянный контакт с поверхностью. Пылесос не оставляет следов и царапин на гладких и твердых поверхностях. Пылесос комплектуется специальной насадкой 2 в 1, которая значительно упростит уборку в доме. Благодаря компактным размерам пылесос идеально подходит для небольших квартир. Его можно хранить в кладовой или шкафу, так как он занимает совсем немного места.


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Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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