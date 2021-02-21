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Ошейник Sitabella 3126-18 золотистый,кожа

Артикул: 313940
Ошейник Sitabella 3126-18 золотистый,кожа
1 090 руб. 
1 330 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313940
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 40 см
Материалкожа
СтранаРоссия
Типошейник
Цветзолото/черный
В жизни Вы можете быть кем угодно и каким угодно, но в сексуальных отношения хочется свободы, раскрепощённости, а в первую очередь, быть самим собой, принимать себя полностью с достоинствами и недостатками, с изъянами и совершенствами. Поэтому может случится так, что сильная и властная личность в сексуальном плане проявляет желание к подчинению, покорности и служению. А это требует дополнительных секс девайсов, которые распределят роли между секс партнёрами не только на физическом уровне, но и помогут ярче ощутить эмоционально-психологическую принадлежность в паре. Sitabella представляет сверкающий ошейник из натуральной высококачественной кожи, который сделает образ сабмиссива ярким, вычурным. Сочетание натуральной черной кожи с золотой декоративной отделкой вызывает ощущение роскоши и дерзкой сексуальности. Ошейник можно использовать, как с поводком, для управления сабмиссива, так и без него, в качестве фетишного аксессуара. Цепочка золотистого цвета длиной 80 см, крепится к полукольцу на ошейнике.


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Самовывоз невозможен
Ошейник Sitabella 3126-18 золотистый,кожа - по цене 1090 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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