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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная

Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная

Артикул: 313896
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 1
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 2
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 3
  • Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 4
Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 1
Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 2
Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 3
Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - фото 4
760 руб. 
840 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313896
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 41.5 см
Материалперо/пластик
СтранаКитай
ТипЩекоталка
Цветкрасный/черный
Этот очаровательный аксессуар вызывает самые милые ассоциации. Нежность пера, лёгкие поглаживания до мурашек и пробуждение эрогенных зон — вот что ждёт обладателя представленной щекоталки. Таким нехитрым способом стимулируется приток крови к чувствительным участкам тела, поэтому божественное наслаждение при использовании аксессуара гарантировано.


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Самовывоз невозможен
Щекоталка TOYFA Theatre 700018, пластик, перо, красная - по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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