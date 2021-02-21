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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Массажеры простаты Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный

Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный

Артикул: 313780
  • Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 1
  • Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 2
  • Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 3
  • Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 4
Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 1
Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 2
Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 3
Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный - фото 4
7 950 руб. 
9 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 313780
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БрендLevett
Тип товараМассажеры простаты
Диаметр3.7 см
Длина13 см
Количество режимов16
Комплектациястимулятор, пульт управления, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностиводонепроницаемый
Режимы работывибрация, ротация
Тип питанияCR2032
Тип управленияпульт ДУ
Цветчерный
Массажер простаты Цезарь оказывает наиболее эффективное воздействие на потенцию мужчину благодаря двустороннему одновременному массажу, который происходит за счет анатомически расположенных под углом 75 градусов 2х моторчиков. Один, совершая вращательные движения, мягко воздействует на предстательную железу, а второй оказывает рельефную стимуляцию и вибромассаж зоны промежности для стимуляции эрекции и продления полового акта. Все просто, брутально, приватно! Черная обтекаемая форма, пульт дистанционного управления, бесшумная вибрация – мужская сила и «стойкая жизненная позиция» надолго останутся вместе с тобой! Никакого дискомфорта! Анатомическая форма массажера и несколько капель смазки помогут наиболее комфортно расположить стимулятор. Использование стимулятора в паре чревато долгой сексуальной игрой и ярким оргазмом!


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