Стимулятор простаты Levett Caesar с вращающейся головкой, с пультом ДУ, черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Levett
|Тип товара
|Массажеры простаты
|Диаметр
|3.7 см
|Длина
|13 см
|Количество режимов
|16
|Комплектация
|стимулятор, пульт управления, USB-кабель, упаковка
|Материал
|силикон
|Особенности
|водонепроницаемый
|Режимы работы
|вибрация, ротация
|Тип питания
|CR2032
|Тип управления
|пульт ДУ
|Цвет
|черный
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