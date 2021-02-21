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Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см

Артикул: 313756
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 1
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 2
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 3
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 4
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 5
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 6
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 7
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 8
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 9
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 10
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 1
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 2
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 3
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 4
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 5
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 6
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 7
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 8
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 9
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - фото 10
4 410 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 313756
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRealStick Elite by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр4.4 см
Длина18 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, пульт упрвления, лубрикант, упаковка
МатериалTPR
Особенностивлагостойкий, на присоске
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветтелесный
Этот вибратор является точной копией мужского эрегированного члена. Упругая гладкая головка, венки на поверхности игрушки и её нежная текстура неотличимы от настоящего пениса ни по внешним характеристикам, ни по тактильным ощущениям. Материал SoftSkin (Софтскин), из которого изготовлен фаллос, обладает поразительными свойствами: мало того, что он нежен, как кожа человека, так ещё и быстро принимает температуру тела. Помимо прочего, вибратор имеет 7 режимов вибрации и присоску для крепления на ровной поверхности. Ему подвластны любые позы и ритм стимуляции!


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Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18 см - данный товар вы можете купить по цене 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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