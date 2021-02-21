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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Nalone Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см

Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см

Артикул: 313745
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 10
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 6
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 7
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 8
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 9
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см - фото 10
5 550 руб. 
7 060 руб. 
Купить
+ 85 КэтКоинов
Артикул: 313745
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина21 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управленияголосовое
Цветрозовый
Многофункциональный вибратор Nalone Pulse – больше, чем просто секс-девайс. Pulse меняет привычное представление о секс-игрушках. Под плавными бархатистыми формами вибратора скрывается целый список настоящих достоинств:. гладкий и мягкий ствол обеспечивает комфортное и легкое проникновение, а увеличенная головка – качественную вагинальную стимуляцию и искусный массаж точки G. 7 программ вибрации и 2 программы пульсации выводят удовольствие за грань возможного, приводя к яркому и накрывающему оргазму. функция музыки – настоящая находка для любителей собственного ритма сексуальной игры. Одним нажатием вы можете задать работу игрушки с помощью голоса или любимой мелодии. полная водонепроницаемость, удобная USB-зарядка и LED-панель управления станут приятными бонусами к этой многофункциональной игрушке. Позвольте наслаждению пульсировать в каждом уголке вашего тела вместе с Nalone Pulse.


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор Nalone Pulse, Силикон, Розовый, 21 см – стоимость товара 5550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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