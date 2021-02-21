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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) Лаборатория "Биоритм" Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г

Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г

Артикул: 313655
  • Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г - фото 1
  • Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г - фото 2
Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г - фото 1
Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г - фото 2
300 руб. 
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Артикул: 313655
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисъедобно
Новый вкус вашей страсти - съедобные смазки «Tutti Frutti» из серии «OraLove» Вулкан страстей и незабываемый вкус эмоций смешались во флаконах съедобных смазок «Tutti Frutti» из серии «OraLove». Вкус темпераментной вишни подарит райское наслаждение, раскроет тайны создания гармонии интимных отношений. Многие пары для орального секса используют пищевые продукты (фрукты, взбитые сливки, шоколад и т.д). Такая гастрономическая практика может нанести существенный вред чувствительной микрофлоре половых органов. Продукция «Tutti Frutti» разработана специально для орального удовольствия. Съедобные смазки не нарушают баланс микрофлоры, а сохраняют его. Они придадут вашим любовным играм особый вкус и бережно позаботятся о чувствительной интимной зоне. Подходят для использования в качестве лубриканта. Обладают увлажняющим действием. Совместимы с изделиями из латекса и синтетических материалов.


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Съедобная гель-смазка TUTTI-FRUTTI для орального секса со вкусом вишни, 30 г - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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