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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл

Артикул: 313627
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл - фото 2
1 420 руб. 
1 790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313627
В наличии
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Butylphenil Methylpropional. Cinnamal, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Мужская туалетная вода с феромонами RUF HYPNO LOVE for Man – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку феромоны – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: концентрат феромонов, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Мускусный аромат распространяет в воздухе атмосферу магнетизма, которая создает гипнотическую обстановку и оживляет женскую чувственность. Снимает барьеры и скованность в отношениях. Духи с феромонами - секретное оружие обольщения или прекрасный презент для любимого. Этот аромат поможет вам привлечь и соблазнить самую неприступную женщину. Семейство ароматов: мускусные, восточные древесные, цитрусовые, морские. Исполнен во Франции.


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Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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