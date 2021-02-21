Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys Multi-Speed, TPE, 19,5 см

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|Бренд
|A-toys by TOYFA
|Тип товара
|Вибраторы
|Диаметр
|4 см
|Длина
|23 см
|Количество режимов
|1
|Комплектация
|вибратор, упаковка
|Материал
|ABS пластик/TPE
|Особенности
|влагостойкий
|Режимы работы
|вибрация
|Стимуляция
|вагинальной области
|Тип питания
|батарейки
|Тип управления
|ручка регулятора
|Цвет
|телесный
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