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Презервативы "MY.SIZE" №3 размер 53 (ширина 53mm)

Артикул: 313435
  • Презервативы &quot;MY.SIZE&quot; №3 размер 53 (ширина 53mm) - фото 1
  • Презервативы &quot;MY.SIZE&quot; №3 размер 53 (ширина 53mm) - фото 2
Презервативы &quot;MY.SIZE&quot; №3 размер 53 (ширина 53mm) - фото 1
Презервативы &quot;MY.SIZE&quot; №3 размер 53 (ширина 53mm) - фото 2
430 руб. 
Купить
Артикул: 313435
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендMY.SIZE
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке3
Презервативы My.Size - это немецкие презервативы премиум класса, которые уникальны своей разнообразной линейкой. аналогов этим презервативам в мире нет. Особенностью данной марки является разнообразие не в сторону различных фактур, смазок и свойств, а в сторону размеров - длины и ширины. Эти презервативы подойдут как тем, у кого пенис меньше среднестатистического, так и тем, у кого пенис больше. Другой особенностью данных презервативов является использование смазки на силиконовой основе, которая применяется в большинстве интимных гелей и смазок для добавления естественности ощущениям.


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Самовывоз невозможен
Презервативы "MY.SIZE" №3 размер 53 (ширина 53mm) - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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