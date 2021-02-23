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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов

Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов

Артикул: 313327
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 1
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 2
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 3
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 4
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 5
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 6
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 7
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 8
  • Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 9
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 1
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 2
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 3
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 4
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 5
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 6
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 7
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 8
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - фото 9
380 руб. 
Купить
Артикул: 313327
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараСоль для ванны
Ароматфруктовый
Объём100 г
Рекомендации по применениюдля принятия ванны
Составморская соль, полисорбат твин-80, косметический пигмент, эфирные масла, хлопковые лепестки, фенохем
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускапакет
Подарите себе и своему партнеру незабываемый романтический вечер. Соль для ванны с лепестками сделает сюрприз особенным. Насыщенный аромат чёрной смородины расслабит. Подарите себе незабываемый вечер!


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Самовывоз невозможен
Соль для ванны Yovee by Toyfa «Когда хочется экзотики», с ароматом экзотических фруктов - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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