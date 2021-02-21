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Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл

Артикул: 313283
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 1
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 2
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 3
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 4
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 5
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 6
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 1
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 2
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 3
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 4
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 5
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - фото 6
1 290 руб. 
3 070 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313283
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендORGIE
Тип товараМасло для массажа
Ароматпряный
Объём200 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составжидкий парафин (Paraffinum Liquidum), масло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), парфюм (Parfum), масло винограда (Vitis Vinifera Seed Oil), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil), лимонен (Limonene), гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal), токоферола ацетат (Tocopherol), кумарин (Coumarin), линалоол (Linalool), CI 47000, CI
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Вдохновляющая серия минеральных массажных масел Orgie Sexy therapy представляет собой мультифункциональные косметические средства с возбуждающим настроением. Вы можете использовать масло для динамического эротического массажа, а можете пользоваться им как средством по уходу за телом. • Идеально подходит для чувственных практик — расслабляющего, эротического массажа и даже для любовных прелюдий. Мягкая текстура масла Orgie Sexy therapy Afrodisiac позволяет рукам удивительно плавно скользить по телу, а приятный аромат и природные афродизиаки помогают настроиться на получение удовольствия. • Легко заменяет ежедневное средство по уходу за телом. Смесь из натуральных масел миндаля, подсолнечника и виноградных косточек отлично увлажняет и питает кожу, повышая ее эластичность и упругость. А минеральные масла придают ей шелковистость и эффект «легкого сияния». • Соблазнительный аромат масла тончайшим флером сохраняется несколько часов. Магнетическое сочетание терпких древесных нот кедра и сандала с головокружительностью амбры и сладости ванили окружают волнующим шлейфом, который задает настроение на весь день. Вы можете использовать масло вместо молочка для тела или даже парфюма. Если пару капель нанести на волосы, они будут восхитительно пахнуть и на следующий день. Позвольте Orgie стать частью вашего дня, и он станет вашим любимым продуктом.


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Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy Afrodisiac, 200 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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