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Наручники Sitabella красные,кожа

Артикул: 313240
Наручники Sitabella красные,кожа
1 700 руб. 
2 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313240
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительновес 107 г
Материалкожа/металл
СтранаРоссия
ТипНапульсники
Цветкрасный
Изготавливаются из натуральной кожи с велюровой подкладой. Легко застёгиваются и расстёгиваются с помощью «липучки». Между слоем основы и подкладой проложена мягкая прокладка. Соединяются между собой коротким ремешком с двумя карабинами на концах. Не нарушают кровообращение, надёжно фиксируются на запястьях. Размер универсальный.


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Наручники Sitabella красные,кожа - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1700 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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