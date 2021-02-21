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Презервативы "Arlette Premium" №6, Super XXL Увеличенные 6 шт

Артикул: 313219
Презервативы &quot;Arlette Premium&quot; №6, Super XXL Увеличенные 6 шт
330 руб. 
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Артикул: 313219
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендArlette
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке6
Увеличенные презервативы Arlette Premium Super XXL № 6 подходят мужчинам с внушительным размером. Безупречно гладкая поверхность способствует максимально комфортному скольжению. Высокое качество латекса, которое строго контролируется на всех стадиях производства, гарантирует надежную защиту обоим партнерам. Приятный аромат без запаха резины не раздражает и делает интимный процесс еще комфортнее.


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Самовывоз невозможен
Презервативы "Arlette Premium" №6, Super XXL Увеличенные 6 шт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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