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Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл

Артикул: 313050
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  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 2
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 3
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 4
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 5
  • Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 6
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 1
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 2
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 3
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 4
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 5
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - фото 6
1 290 руб. 
3 070 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313050
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендORGIE
Тип товараМасло для массажа
Ароматдревесный, цветочный
Объём200 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составжидкий парафин (Paraffinum Liquidum), масло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), парфюм (Parfum), масло винограда культурного (Vitis Vinifera Seed Oil), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), линалоол (Linalool), лимонен (Limonene), гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil),
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Вдохновляющая серия минеральных массажных масел Orgie Sexy therapy представляет собой мультифункциональные косметические средства с возбуждающим настроением. Вы можете использовать масло для динамического эротического массажа, а можете пользоваться им как средством по уходу за телом. • Идеально подходит для чувственных практик — расслабляющего, эротического массажа и даже для любовных прелюдий. Мягкая текстура масла Orgie Sexy therapy The secret позволяет рукам удивительно плавно скользить по телу, а приятный аромат и природные афродизиаки превращают сеанс массажа в настоящий ритуал наслаждения друг другом. • Легко заменяет ежедневное средство по уходу за телом. Orgie Sexy therapy The secret содержит богатейшую смесь 100% натуральных масел миндаля, подсолнечника и виноградных косточек. Благодаря им кожа сохраняет эластичность и притягательность. Дополнительные компоненты — минеральные масла — «удерживают» необходимую влагу и делают кожу шелковистой на ощупь. • Соблазнительный аромат масла тончайшим флером сохраняется несколько часов. Манящие ноты амбры и сандала с оттенками кедра и нежной фиалки окружают волнующим шлейфом, который задает настроение на весь день. Вы можете использовать масло вместо молочка для тела или даже парфюма. Если пару капель нанести на волосы, они будут восхитительно пахнуть и на следующий день. Позвольте Orgie стать частью вашего дня, и он станет вашим любимым продуктом.


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Самовывоз невозможен
Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл - стоимость товара 1290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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