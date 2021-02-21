Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3

Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original 0.02 отвечают самым завышенным требованиям - они не ощущаются, обеспечивают непревзойденную защиту и подходят аллергикам. Не крадут ощущения. Толщина этих презервативов всего 0,02 мм, а это значит, что они воспринимаются как вторая кожа. Надежно защищают. Молекулярная плотность полиуретана выдерживает большое натяжение, поэтому Sagami Original 0.02 не рвутся даже у тех, кто любит пожестче. Не вызывают аллергических реакций. В составе Original 0.02 нет протеинов и химических катализаторов, так что их смело могут использовать люди с аллергией на латекс. Активно проводят тепло. Их теплопроводность в 7 раз выше, чем у латекса, поэтому удовольствие от стимуляции так же естественно, как в сексе без презерватива. Улучшают скольжение. Гладкая поверхность создает повышенный комфорт во время стимуляции. Обладают нейтральным запахом, без отдушек и раздражающего благоухания резины.