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Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см

Артикул: 313014
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  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 2
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 3
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 4
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 5
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 6
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 7
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 8
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 9
  • Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 10
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 1
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 2
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 3
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 4
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 5
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 6
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 7
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 8
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 9
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото 10
600 руб. 
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313014
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьточечная
Штук в упаковке10
Японские латексные презервативы Sagami Xtreme Feel Up - это инновационная разработка лаборатории Sagami, учитывающая пожелания самих пользователей. Мужчины попросили плотно прилегающий презерватив, который не сползет даже во время экстремального секса, а женщины пожелали ощутимую рельефную текстуру. Sagami создали Xtreme Feel Up. Теперь удовольствию ничего не мешает!. Анатомическая форма предотвращает сползание презерватива. Силиконовая смазка создает приятное скольжение и нивелирует появление натираний и микротрещин. По расчетам производителя, она в 10 раз эффективнее обычных силиконовых лубрикантов. Латекс высочайшего качества защищает от ЗППП и нежелательной беременности. Позвольте себе экстремальную близость с Sagami Xtreme Feel Up.


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Самовывоз невозможен
Презервативы латексные Sagami Xtreme Feel Up №10, 19 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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