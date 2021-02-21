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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы JOS Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см

Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см

Артикул: 312808
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 7
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 8
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 9
  • Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 10
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 8
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 9
Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - фото 10
6 110 руб. 
7 510 руб. 
Купить
+ 93 КэтКоинов
Артикул: 312808
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендJOS
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина23 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
BALLE – настоящий мужчина! 16 бусинок нежно стимулируют стенки влагалища. 8 из них двигаются вверх и вниз по стволу игрушки, другие 8 шариков пульсируют. Такая стимуляция имитирует поступательные движения члена. Подобные ощущения женщина испытывает во время секса. Но с BALLY эти ощущения в 2 раза ярче, потому что он не забывает о самой чувственной зоне – клиторе. Клиторальный массажер раздваивается. Это обеспечивает обхватывающий всесторонний массаж клитора. Игрушки изготовлена из бархатистого, как кожа, силикона. BALLE будет работать до 4 часов непрерывно. Не требует батареек и заряжается с помощью магнитного USB-провода (в комплекте).


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Вибратор с клиторальным стимулятором JOS BALLE, с движущимися шариками, силикон, розовый, 23 см - стоимость товара 6110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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