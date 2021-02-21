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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл

Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл

Артикул: 312802
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 1
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 2
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 3
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 4
  • Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 5
Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 1
Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 2
Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 3
Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 4
Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - фото 5
530 руб. 
1 370 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМассажная свеча
Ароматфруктовый
Объём30 мл
Рекомендации по применениюза 5-10 минут до непосредственного контакта нанесите крем на половой член.
Составмасло подсолнечника, сахарин, жидкий парафин, токоферола ацетат, бутилгидрокситолуол (BHT), CI 26100, парфюм, гидрированное пальмовое масло, CI47000
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускасвеча
Запоминающийся массаж или горячая прелюдия? И то и другое, если в программе — массажная свеча для поцелуев Intt Peach с ароматом персика. Создает первоклассный антураж. Аромат сладкого персика наполняет пространство соблазном и задает настроение вечеру. Превращает обычный сеанс массажа в несравненный ритуал. Погасите свечу, и она превратится в растопленное массажное масло. Прикосновения теплых ладоней возбуждают и волнуют воображение. Открывает простор для сексуальных экспериментов. Восхитительный вкус персика позволяет вашим поцелуям и ласкам быть максимально будоражащими. Клинически протестированный дерматологами и гинекологами состав не содержит парафин, не обжигает и деликатно ухаживает за кожей. Откройте для себя новые оттенки страсти вместе с INTT.


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Массажная свеча для поцелуев INTT Peach с ароматом персика, 30 мл - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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