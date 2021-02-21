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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл

Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл

Артикул: 312717
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 1
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 2
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 3
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 4
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 5
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 6
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 7
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 8
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 9
  • Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 10
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 1
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 2
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 3
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 4
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 5
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 6
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 7
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 8
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 9
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - фото 10
420 руб. 
Купить
Артикул: 312717
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараМассажная свеча
Ароматмедовый
Объём30 мл
Рекомендации по применениюзажгите свечу, подождите 5 минут. растопившееся масло вылейте на ладонь для совершения массажа.
Составгидролизированный соевый воск, пальмовое масло, масло кокоса, масло виноградной косточки, косметические отдушки, фенохем
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускасвеча
Натуральные масла в составе глубоко питают и увлажняют кожу. Растаявший воск превращается в масло для массажа. Свеча станет идеальным аксессуаром для романтического свидания. Подготовьтесь к свиданию: После приятной и расслабляющей ванны зажгите свечу. Насладитесь нежными ароматами мёда с молоком, которые наполнят в. Предложите партнеру расслабиться в ожидании массажа. Погасите свечу и немного подождите, пока масло остынет. Лейте масло вдоль спины медленно, а затем начните с лёгких массирующих движений. Сделайте массаж своим обнаженным телом — так он станет ещё более интимным и чувственным. Такое свидание останется в памяти надолго! Свеча подарит незабываемые ощущения, после которых вам гарантированы нежные и мягкие прикосновения!


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Самовывоз невозможен
Массажная свеча Yovee by Toyfa «Массаж нежности», с ароматом меда с молоком, 30 мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 420 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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