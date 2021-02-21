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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м

Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м

Артикул: 312695
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 1
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 2
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 3
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 4
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 5
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 6
  • Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 7
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 1
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 2
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 3
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 4
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 5
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 6
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - фото 7
1 660 руб. 
2 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312695
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараКрем для массажа
Ароматфруктовый
Объём200 мл
Рекомендации по применениюсъедобный. Не рекомендуется в качестве персонального лубриканта. Только для наружного применения.
Составвода, стеариновая кислота, глицерин, сафлор красильный, собрбинол, цетиловый спирт, стеарат глицерина, триэтаноламин, метиловый эфир, мед, в зависимости от аромата: вишня, клубника, мята, ваниль.
Страна происхожденияКанада
Форма выпускатуба
Шелковистая текстура съедобного массажного крема даже во время интенсивной близости, сохраняет на коже восхитительный вкус, не оставляя никакого послевкусия. • Гладкий шелковистый, оставляет на коже чувство свежести. • Восхитительный вкус. • Маслянистая текстура. • Легко и долго скользит. • Съедобен. • Не оставляет жирных пятен.


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Самовывоз невозможен
Крем для массажа Shunga Pear and Exotic Green Tea, съедобный, со вкусом груши и зеленого чая, 200 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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