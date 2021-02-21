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Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл

Артикул: 312641
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 1
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 2
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 3
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 4
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 5
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 6
  • Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 7
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 1
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 2
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 3
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 4
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 5
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 6
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - фото 7
1 360 руб. 
1 740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312641
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Совместим с латексом. • Идеален для использования с интимными игрушками. • Растворим в воде. Формула лубриканта Natural Contact создана исключительно для длительного скольжения и беспрепятственного проникновения. Это сверхшелковистый лубрикант усиливает ощущения движущихся тел в моменты страстной любви. Идеально подходит для секс-игрушек.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Shunga Natural Contact, на водной основе, 125 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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