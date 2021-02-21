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Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный

Артикул: 312599
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 1
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 2
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 3
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 4
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 5
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 6
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 7
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 8
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 9
  • Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 10
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 1
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 2
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 3
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 4
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 5
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 6
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 7
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 8
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 9
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный - фото 10
2 230 руб. 
4 880 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312599
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендQvibry
Тип товараВибраторы
Диаметр1.9 см
Длина12 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий, можно использовать в качестве флешки 8 Гб
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
Сказать, что Qvibry Memo — уникальный вибратор, значит не сказать ничего. Для описания его потрясающих свойств простых слов мало. Сдержанный дизайн, позволяющий использовать игрушку даже в общественном месте. Невероятно компактный размер, дающий возможность никогда не расставаться с ней. Удобство и простота использования: всего одна кнопка управления и беспроводная зарядка от любого USB-совместимого устройства. Гладкая бархатистая поверхность и 7 мощных режимов вибрации, готовые работать беспрерывно в течение 3-х часов подряд. Простота в уходе: вибратор достаточно промыть с мылом под проточной водой. Для сохранности игрушки предоставляется специальная коробочка и мешочек для путешествий. Но всё это мелочи по сравнению с отличительной особенностью этого аксессуара — у этого мини-вибратора есть внутренняя flash-память на 8 Гб! Флешка и секс-игрушка — Qvibry Memo стирает границы!


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Самовывоз невозможен
Вибратор клиторальный 8Gb USB памяти, 7 режимов вибрации, черный – стоимость товара 2230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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