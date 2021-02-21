Духи с феромонами Sexy Life 2 философия аромата Pure Poison, женские, 10 мл

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Свежий цитрусовый, чуть сладковатый аромат оттеняется цветочными нотами и штрихами амбры и мускуса. Это очень женственный запах, пробуждающий чувственность и поднимающий эмоциональный накал. Аромат подчеркивает индивидуальные черты своей хозяйки и раскрывает ее энергетический потенциал.

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