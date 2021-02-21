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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы A-toys by TOYFA Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см

Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см

Артикул: 312537
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - фото 6
1 160 руб. 
1 190 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312537
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.6 см
Длина23.5 см
Количество режимов12
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/TPR
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация, ротация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
High-Tech fantasy - вибратор A-Toys 3-в-1 совмещающий 4 режима возвратно-поступательных движения головки, 8 режимов мощной клиторальной стимуляции и мягкий массаж, благодаря металлическим шарикам, многократно увеличивающим возбуждающий эффект. Все это удобно управляется кнопками, расположенными на рукояти игрушки. Особенность в том, что вы можете использовать их отдельно, или же совмещать мягкое воздействия на стенки влагалища с клиторальной стимуляцией. Дополнительно предусмотрена кнопка для выбора направления движения шариков. Вибраторы выполнены из высококачественного, легкого в эксплуатации, нетоксичного, гипоаллергенного, непористого материала TPЕ. Вибраторы A-Toys созданы для того, чтобы доставить незабываемое удовольствие!


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Самовывоз невозможен
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys High-Tech fantasy , TPE, Фиолетовый, 25,5 см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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