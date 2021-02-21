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Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл.

Артикул: 312449
  • Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл. - фото 1
  • Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл. - фото 2
Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл. - фото 1
Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл. - фото 2
910 руб. 
1 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312449
В наличии
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БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составглицин сои (соевое масло), масло сладкого миндаля, масло кокоса, масло клещевицы (касторовое масло), масло жожоба, масло пенника лугового, токоферол, бисаболол, масло абрикосовой косточки, масло подсолнечника, масло розмарина, лецитин
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Пробуждающее массажное масло BIO с кайенским перцом. Возбуждает и стимулирует. Произведено на основе кокосового масла с добавлением экстракта стручкового перца, также содержит масло оливы, жожоба, сок алоэ веры, масло миндаля и розмарин. Биологическое массажное масло подходит для использования веганами, более 80 % производства контролируется сообществом по использованию экологически чистых продуктов. Эко-туба изготовлена из возобновляемого сырья.


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Масло для массажа HOT BIO Massage oil cayenne pepper 100 мл. - этот товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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