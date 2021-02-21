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Крем-лубрикант Ты и Я "АnaLove" 4 г, 20 шт в упаковке

Артикул: 312317
  • Крем-лубрикант Ты и Я &quot;АnaLove&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
  • Крем-лубрикант Ты и Я &quot;АnaLove&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
Крем-лубрикант Ты и Я &quot;АnaLove&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 1
Крем-лубрикант Ты и Я &quot;АnaLove&quot; 4 г, 20 шт в упаковке - фото 2
1 020 руб. 
1 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312317
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисиликоновая основа
Прозрачная густая водно-силиконовая смазка способствует легкому и безболезненному проникновению при анальном сексе. Обладает антисептическими свойствами. Крем-лубрикант «AnaLove» из серии Ты и Я рекомендуется для повышения качества и безопасности интимных отношений. Идеально подходит для тех, кто приобретает опыт анального секса впервые. Дарит ни с чем несравнимое супердлительное скольжение. Совместим с изделиями из искусственных материалов.


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Самовывоз невозможен
Крем-лубрикант Ты и Я "АnaLove" 4 г, 20 шт в упаковке - купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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