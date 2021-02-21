Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo P?che sucre, сладкий персик, возбуждающ

Вам нужен интимный момент, полный чувственности и острых ощущений? Выбирайте аромамасло с афродизиаками для незабываемого массажа! Создайте атмосферу любви при свечах, чтобы усилить желание своего партнера. Правила игры просты: зажгите свечу, пригласите партнера прилечь или занять удобную для него позу. Начните с чувственных ласк и поцелуев, чтобы подготовить тело, не забывайте, что удовольствие должно нарастать постепенно. Как только масло станет жидким, вылейте его на ладонь, это позволит вам контролировать температуру свечи массажа и лучше распределить по коже расплавленное масло. Практикуйте нежный массаж и прислушивайтесь к тому, как отзывается тело партнера на ваши действия. Включите фантазию: спина - не единственная часть тела, которая заслуживает прикосновения! Не стесняйтесь исследовать партнера, чтобы обнаружить места непредсказуемого удовольствия. Массаж с аромамаслом TABOO - это возможность прогуляться по телу своего партнера, чтобы пробудить его чувства, его волнение и сделать кожу более восприимчивой к контактам. Аромат свечи с афродизиаками усиливает природную сексуальность, наполняет тело желанием и отправляет вас во всеобъемлющий мир наслаждения! • Массажные свечи производятся во Франции в Провансе (юг Франции) и состоят из 100% натурального масла (соевого и кокосового). • Текучесть масла увеличивается за счет тепла. • Масло лучше проникает в верхний слой кожи (эпидермис) и смягчает его. • Вещества в составе обладают питательными, успокаивающими и защитными свойствами. • Аромат отличается французским качеством и стойкостью. • Косметика не тестируется на животных и не содержит парабенов. Аромамасла RUF – прекрасный способ пробудить чувства!