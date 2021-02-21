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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные A-toys by TOYFA Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см

Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см

Артикул: 312214
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 1
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 2
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 3
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 4
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 5
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 6
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 7
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 8
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 1
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 2
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 3
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 4
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 5
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 6
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 7
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - фото 8
520 руб. 

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Артикул: 312214
В наличии
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.5
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1.5
Общая длина изделия, см11.5
Особенностивес 0.068 кг
Рабочая длина, см8.7
Типпробки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветчерный
Откройте новые ощущения с анальной пробкой A-Toys! Она выполнена из безопасного, долговечного и простого в уходе высококачественного 100 % медицинского силикона. Игрушка разработана специально для новичков в области анальных удовольствий. Узкий кончик максимально облегчает ввод, а ограничительное основание делает ее безопасной в использовании. С анальной пробкой A-Toys незабываемое удовольствие вам гарантировано!.


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Самовывоз невозможен
Анальная пробка A-Toys by TOYFA размера M, силикон, черная, 11,5 см, ? 3,5 см - по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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