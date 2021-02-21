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Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см.

Артикул: 312085
  • Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 1
  • Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 2
  • Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 3
Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 1
Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 2
Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - фото 3
490 руб. 
500 руб. 
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Артикул: 312085
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSeven Creations
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см2.3
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1.8
Общая длина изделия, см12
Особенностивес 0.022 кг
Рабочая длина, см9
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветчерный
Если вы хотите расширить границы чувственности и сексуальности или же постичь удовольствие от анальных ласк – этот набор для Вас! Гибкие, нежные на ощупь, гипоаллергенные и водонепроницаемые стимуляторы подарят вам незабываемые эмоции!


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка Seven Creations, силикон, чёрная, 12 см. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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