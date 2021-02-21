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Бомбочка для ванны Штучки-дрючки "Апельсин и корица", 118 г

Артикул: 312075
  • Бомбочка для ванны Штучки-дрючки &quot;Апельсин и корица&quot;, 118 г - фото 1
  • Бомбочка для ванны Штучки-дрючки &quot;Апельсин и корица&quot;, 118 г - фото 2
Бомбочка для ванны Штучки-дрючки &quot;Апельсин и корица&quot;, 118 г - фото 1
Бомбочка для ванны Штучки-дрючки &quot;Апельсин и корица&quot;, 118 г - фото 2
160 руб. 
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Артикул: 312075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараБомбочки для ванны
Ароматцитрусовый
Объём118 г
Рекомендации по применениюдля ванны
Составсода, лимонная кислота, морская соль, эфирные масла, пищевой краситель, парфюмерная композиция.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускабомбочка
Превратить обычное принятие ванны в роскошную процедуру и получить море удовольствия совсем не сложно, просто запаситесь ароматной бурлящей бомбочкой для ванн. Бомбочки для ванн снимают усталость и напряжение, помогают расслабиться после насыщенного дня, настраивают на продолжения вечера. Входящие в состав натуральные масла, морская соль - ухаживают за кожей, способствуют сохранению упругости, молодости и красоты. Эфирные и ароматические масла дополняют общее действие и создают эффект легкого скольжения рук партнера по коже при совместном принятии ванны.


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Самовывоз невозможен
Бомбочка для ванны Штучки-дрючки "Апельсин и корица", 118 г – стоимость товара 160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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