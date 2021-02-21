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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Sexus Glass Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см

Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см

Артикул: 311976
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 1
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 2
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 3
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 4
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 5
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 6
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 7
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 8
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 9
  • Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 10
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 1
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 2
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 3
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 4
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 5
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 6
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 7
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 8
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 9
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - фото 10
1 510 руб. 
1 860 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311976
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSexus Glass
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4
Материалстекло
Минимальный диаметр основной части, см2.5
Общая длина изделия, см9
Особенностивес 0.15 кг
Рабочая длина, см8
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветпрозрачный/желтый
Оригинальный рисунок, украшающий головку этого стимулятора, навевает романтический мысли о пустыне. Сразу представляешь себе бескрайние жёлтые пески, потрясающее звёздное небо и абсолютную тишину — идеальную обстановку для романтического интима. Усилит это настроение первое прикосновение к прохладному на ощупь стеклянному стимулятору. А его плавность линий, обтекаемость, безупречная гладкость и способность быстро принимать температуру тела доведут возбуждение до апогея — мощнейшего оргазма.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка Sexus Glass, стекло, прозрачная, 9 см, ? 4 см - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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