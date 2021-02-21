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Фильтр Tefal ZR903901

Артикул: 311954
  • Фильтр Tefal ZR903901 - фото 1
  • Фильтр Tefal ZR903901 - фото 2
Фильтр Tefal ZR903901 - фото 1
Фильтр Tefal ZR903901 - фото 2
1 000 руб. 
1 412 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTefal
Тип товараАксессуары для пылесосов
Назначениедля вертикальных пылесосов
СовместимостьTY8913RH, TY8911RH, TY8971RO, TY8970RO, TY8996RO, TY8995RO
Типфильтр
Тип фильтрамоторный фильтр
Прочее1 шт в упаковке
Tefal ZR903901 – моторный фильтр, который используется в пылесосах из серии TY89** той же компания. Он выполняет важную функцию – не позволяет пыли попасть в двигатель и вызвать его перегрев. Благодаря ему производительность устройства не снижается, и оно дольше работает. Аксессуар изготовлен из поролона. Для того чтобы установить его, не нужно обращаться к специалисту. Достаточно строго следовать инструкции. Также при необходимости он легко и быстро снимается для замены.


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Самовывоз невозможен
Фильтр Tefal ZR903901 - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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