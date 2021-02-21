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Главная Техника для дома Техника для уборки Пароочистители Karcher Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный

Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный

Артикул: 311918
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 1
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 2
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 3
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 4
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 5
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 6
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 7
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 8
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 9
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 10
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 11
  • Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 12
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 1
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 2
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 3
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 4
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 5
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 6
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 7
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 8
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 9
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 10
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 11
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото 12
12 080 руб. 
12 247 руб. 
Купить
+ 161 КэтКоинов
Артикул: 311918
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендKarcher
Тип товара
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный


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Самовывоз невозможен
Пароочиститель напольный Karcher EasyFix SC 2 Deluxe желтый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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