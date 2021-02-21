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Увлажнитель воздуха Starwind SHC3416 коричневый/синий

Артикул: 311894
Увлажнитель воздуха Starwind SHC3416 коричневый/синий
2 210 руб. 
2 550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStarwind
Тип товара
Емкость резервуара для воды4 л
Индикациявключения, низкого уровня воды
Обслуживаемая площадь25 кв.м
Потребляемая мощность25 Вт
Продолжительность работы13 ч
Расход воды300 мл/ч
Функция ароматизациинет
Гигростатнет
Источник питанияот сети
Назначение прибораувлажнение воздуха
Регулировка направления увлажнениянет
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Тип увлажнителяультразвуковой
Установканастольная
Вес, кг1,8
Вы нуждаетесь в качественном и бесперебойном увлажнении воздуха в летнюю знойную погоду? Увлажнитель воздуха Starwind SHC3415 – компактное устройство, в котором предусмотрен основной 4-литровый резервуар для жидкости. С его помощью происходит непрерывное увлажнение воздушного потока, а ресурса резервуара хватит на 13 часов непрерывного увлажнения. Модель Starwind SHC3415 работает практически бесшумно, используя в качестве увлажнения ультразвуковые волны, которые быстро и равномерно распыляют прохладный воздух. Несомненным достоинством устройства является функция автоматического отключения, которая срабатывает при недостаточном количестве жидкости в основном резервуаре. А при помощи специального индикатора вы оперативно узнаете, когда следует пополнить основной резервуар водой.


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Самовывоз невозможен
Увлажнитель воздуха Starwind SHC3416 коричневый/синий - по цене 2210 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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