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Конвектор Polaris PCH 1551 белый

Артикул: 311817
Конвектор Polaris PCH 1551 белый
4 290 руб. 
4 960 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 311817
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPolaris
Тип товараКонвекторы
Тип установкинастенный, напольный
Мощность обогрева1500 Вт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Комплектацияконвектор, опора с роликами, набор крепежных элементов, кронштейны для настенного монтажа, инструкция по эксплуатации
Конвектор Polaris PCH 1551 с напольной и настенной установкой. Надежный нагревательный элемент X-Shape, регулируемый термостат. Защита от влаги IP24.


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Конвектор Polaris PCH 1551 белый - этот товар вы можете купить по цене 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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