Робот-пылесос Kitfort КТ-552-1 черный

Мобильное приложение RoboKit предназначено для управления роботом-пылесосом со смартфона по сети Wi-Fi. Находясь вне дома, вы можете дистанционно запустить, поменять режим, настроить график уборки и многое другое через приложение или пульт управления. Для максимального удобства во время уборки пылесос рисует карту помещения, которая отображается в мобильном приложении. Автоматический режим (уборка зигзагом и вдоль препятствий); уборка вдоль стен; локальная уборка (уборка области площадью 2 м); уборка в случайном порядке; интенсивный режим (проходит каждый участок дважды); турбо-режим (уборка при усиленной мощности). Благодаря специальным датчикам, которые срабатывают на вертикальные препятствия и при столкновении с препятствием, пылесос меняет направление движения и продолжает уборку. А благодаря датчикам поверхности прибор не упадёт с больших перепадов высоты. Вы можете провести влажную уборку, прикрепив к пылесосу моющий модуль с резервуаром для воды и тряпкой, которая автоматически увлажняется во время работы. Робот сначала засасывает пыль и мусор в пылесборник, а затем увлажняет пол тряпкой. В пылесборнике используется двойная фильтрация. Пыль проходит сначала через фильтр грубой очистки, а затем через фильтр тонкой очистки. Пылесборник легко вынимается и чистится после уборки. Турбощётка отлично убирает ковры, сначала приподнимая ворс, выметая из него мусор и затем засасывая его. На твёрдой поверхности турбощётка работает как веник. Боковые щётки выступают за габариты пылесоса, что позволяет собирать пыль вдоль плинтусов. Когда заряд аккумулятора будет заканчиваться, пылесос сам разыщет базу и встанет на зарядку. Также вы самостоятельно можете вернуть пылесос на базу, дав ему команду с пульта управления или из мобильного приложения. Уровень шума робота-пылесоса составляет 60 дБ, благодаря чему он может работать даже в то время, когда вы отдыхаете или спите.