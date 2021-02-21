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Смеситель для кухни Esko K12

Артикул: 311488
  • Смеситель для кухни Esko K12 - фото 1
  • Смеситель для кухни Esko K12 - фото 2
Смеситель для кухни Esko K12 - фото 1
Смеситель для кухни Esko K12 - фото 2
7 150 руб. 

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5 940 руб. 

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Артикул: 311488
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива180 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливда
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива295 мм
Цветхром
Особенностигибкая подводка
Длина, см20
Высота, см31
Смеситель для кухни Esko (Эско) K12 изготовлен из латуни. Латунный корпус, стойкий к перепадам давления и температур, обладает антикоррозийными свойствами и безопасен для здоровья. Хромовое покрытие придает смесителю приятный блеск. Смеситель комплектуется керамическим картриджем, который обеспечивает бесшумную работу изделия, плавное переключение ручки, а также точность регулировки температуры и напора воды. Выдвижной излив оснащен пластиковым аэратором, который насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, снижает количество брызг и помогает экономнее расходовать воду. Душевой режим струи включается нажатием кнопки на корпусе излива. Для подключения к системе водоснабжения в комплект входит гибкая подводка длиной 35 см.


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Смеситель для кухни Esko K12 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7150 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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