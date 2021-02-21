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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Сушилки для овощей и фруктов Ротор Сушка для овощей и фруктов Ротор Дива СШ-007-11 3 поддона прозрачный

Сушка для овощей и фруктов Ротор Дива СШ-007-11 3 поддона прозрачный

Артикул: 311452
Сушка для овощей и фруктов Ротор Дива СШ-007-11 3 поддона прозрачный
3 450 руб. 
4 080 руб. 
Купить
+ 99 КэтКоинов
Артикул: 311452
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендРотор
Тип товараСушилка для овощей и фруктов
Дополнительный цветпрозрачный
Количество поддонов3
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С30
Мощность520 Вт
Основной цветжелтый
Регулировка температуры сушкиесть
Типконвективная сушилка
Управлениемеханическое
Прочеевозможность сушки мелких ягод
Размеры (ВхШхГ), см39х39
Функции и особенностизащита от перегрева
Электрическая сушилка Дива создана для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса, рыбы и др. в домашних условиях. Высушивание происходит за счет обдувания продуктов потоком горячего воздуха, одновременно с высушиванием происходит уничтожение микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов. Внутри корпуса сушилки находятся пластиковые лотки с небольшими отверстиями, под которыми расположен вентилятор и трубчатый нагреватель (тэн). Поток горячего воздуха обдувает продукты, расположенные на лотках, и удаляется из сушилки с помощью вентилятора. Тепловое излучение, которое выделяется с помощью тэнов в сушилке, поглощается водой, а не продуктами. Высушивание происходит при невысоких температурах — от 20 до 70 градусов, а продукт сохраняет витамины практически полностью. Отверстия в лотках небольшого размера, что позволяет высушивать мелкие ягоды. Время сушки колеблется от 2 до 22 часов, в зависимости от продукта, эффективность — около 80%.


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Самовывоз невозможен
Сушка для овощей и фруктов Ротор Дива СШ-007-11 3 поддона прозрачный - по цене 3450 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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