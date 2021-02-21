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Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Нож с двусторонней заточкой для более эффективной работы. Резиновые ножки для устойчивости. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении. Аксессуары в комплекте: три перфорированных диска с отверстиями 2,7 / 4 / 8 мм, насадка для колбас.

Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.