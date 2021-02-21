Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG JET, до 20 листов, эргономичный, бело-черный

Для скрепления до 20 листов. Размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 53 мм. Вид сшивания: открытый, закрытый и прямой. За счет компактных размеров не займет на рабочем столе много места. Корпус изготовлен из пластика. Имеет стильный дизайн, комбинированный цвет и эргономичную форму корпуса.

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