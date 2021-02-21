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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки PARKER Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873

Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873

Артикул: 311375
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  • Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873 - фото 1
  • Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873 - фото 2
Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873 - фото 1
Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873 - фото 2
400 руб. 
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Артикул: 311375
В наличии
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БрендPARKER
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Ручка шариковая PARKER Jotter Plastic CT, корпус черный, детали нерж. cталь, блистер, синяя, 2096873 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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