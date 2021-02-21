Тетрадь на кольцах А5 (180х220мм), 120л, кожзам, BRAUBERG Joy, розовый/светло-розовый

Тетрадь состоит из 120 листов офсетной бумаги плотностью 70 г/м2 с линовкой в клетку и полями. Обложка тетради с однотонным дизайном стилизована под фактурную кожу розового цвета и прошита по периметру. Формат А5 является стандартным и обеспечивает комфортное ношение в рюкзаке/ранце или папке. Кольцевой механизм позволяет легко сменить внутренний блок на новый, не покупая при этом новую тетрадь - его нужно просто разжать. Одна такая тетрадь способна заменить несколько небольших тетрадей для разного рода информации, благодаря чему место в сумке расходуется более разумно.

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