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Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие

Артикул: 311336
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  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 1
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 2
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 3
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 4
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 5
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 6
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 7
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 8
  • Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 9
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 1
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 2
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 3
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 4
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 5
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 6
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 7
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 8
Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - фото 9
550 руб. 
720 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311336
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Точилка с ярким корпусом в виде монстрика, выполненным из ударопрочного пластика, и прочным прямым лезвием поможет ребенку быстро и качественно заточить любые деревянные и пластиковые карандаши диаметром 6-8 мм. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Имеет противоскользящее основание. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят) и оснащен предохранительным клапаном и сменным лезвием. Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки. Для правильной заточки необходимо удерживать карандаш от вращения. Уже через несколько секунд он идеально заточен и готов к использованию.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Точилка ЮНЛАНДИЯ "Монстрик" - отличный выбор для тех, кто хочет освободить себя и ребенка от рутины и превратить заточку карандашей в увлекательный процесс. Понравилось? Оформите заказ в нашем интернет-магазине прямо сейчас!



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Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Монстрик, питание от 4 батареек АА, доп. сменное лезвие - данный товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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