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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083

Артикул: 311325
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  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 1
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 2
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 3
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 4
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 5
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 6
  • Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 7
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 1
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 2
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 3
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 4
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 5
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 6
Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - фото 7
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311325
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендDefender
Тип товара

Данная модель имеет усиленные стенки, карман на внешней части сумки и отстегивающийся регулируемый плечевой ремень, что делает транспортировку устройства более удобной.



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Сумка для ноутбука DEFENDER LITE 15,6, нейлон, черная с карманом, 26083 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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