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Главная Канцтовары Бумага Бумага для пастели, акварели и графики Palazzo 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение "Холст", Теплые цвета, ПЛ-8886

111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение "Холст", Теплые цвета, ПЛ-8886

Артикул: 311320
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  • 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 1
  • 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 2
  • 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 3
  • 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 4
  • 111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 5
111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 1
111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 2
111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 3
111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 4
111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение &quot;Холст&quot;, Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото 5
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311320
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БрендPalazzo
Тип товара

Качественная структура бумаги гарантирует сохранность работ. Многократное при этом наложение пастельных материалов друг на друга не сказывается отрицательно на стабильности красочного слоя. Бумага также может быть использована для дизайнерских работ (скручивание, резка, склеивание, создание карт, декупаж, скрапбукинг).



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111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение "Холст", Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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