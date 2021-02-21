Папка-планшет STAFF, А4 (230х314 мм), с прижимом и крышкой, картон/бумвинил, РОССИЯ, синяя

Выполнена из жесткого износостойкого картона с покрытием бумвинил. Металлический прижимной механизм с верхним расположением обеспечит возможность комфортной работы с бумагами на весу, а крышка позволит надежно защитить документы от негативного влияния внешних факторов. Имеет формат А4 (230х314 мм) и фиксирует до 90 листов.

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