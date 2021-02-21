Обложка для паспорта STAFF, экокожа, мягкая изолоновая вставка, PASSPORT, коричневая

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Модель выполнена из экокожи коричневого цвета и украшена тисненой надписью "Паспорт". Имеет простроченные края и мягкую изолоновую вставку. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой.
Данный товар - отличный пример соотношения доступной цены и высокого качества.
Паспорт сопровождает человека на протяжении всей его жизни. А меняется крайне редко. Чтобы он не помялся и не стал потертым, просто необходимо приобрести для него стильную обложку STAFF. Найти ее вы сможете в нашем интернет-магазине!
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